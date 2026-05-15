توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية مباشرة ضد إيران في حال رصد أي محاولة للتحرك داخل مواقعها النووية، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف.

تحذيرات ترامب

وأوضح ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن العمليات العسكرية الأمريكية السابقة التي شملت استهداف المواقع النووية، أسهمت في إحباط مساعي طهران لتطوير سلاحها. ووصف القيادة الإيرانية بأنهم "مجانين"، محذرًا من أنهم سيستخدمون القنبلة النووية ضد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والولايات المتحدة ذاتها في حال تمكنوا من الحصول عليها.

مراقبة إيران

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن المواقع النووية الإيرانية تخضع حاليًا لمراقبة دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك من خلال تسع كاميرات متطورة ترصد أي نشاط غير معتاد لمنع تطوير الأسلحة.

تكنولوجيا الغبار النووي

وكشف ترامب عن وجود حالة من الأخذ والرد في المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني بشأن التخلي عن "الغبار النووي"، مرجعًا ذلك إلى تضارب القرارات داخل طهران. وأضاف أن قادة إيران أقروا بأن تكنولوجيا استخراج هذا الغبار المدفون تقتصر فقط على الولايات المتحدة والصين.

رد عسكري

ووضع ترامب خيارًا حاسمًا للتعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن البديل عن الاستيلاء على المواد النووية في إيران يتمثل في شن هجمات جديدة لقصف تلك المواقع وتدميرها تدميرًا تامًا، لإنهاء أي تهديد مستقبلي.