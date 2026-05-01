أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة الدائمة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتسريع معدلات تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى المستهدفة، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي

أشار المحافظ إلى أن المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتجهيز المجمعات الخدمية، واستكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتفعيل المنظومة الإلكترونية وبدء تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة ودقة.

مشاركة الجهات المعنية والتحول الرقمي

جاء الاجتماع بحضور سوزان محمد راضي، المنسق العام للمشروع القومي لتطوير الريف المصري بأسيوط، وعلي عبدالله، مدير مركز المعلومات، ومسؤولي التحول الرقمي، إلى جانب الجهات التنفيذية ورؤساء المراكز، حيث جرى استعراض نسب التنفيذ وتوريد أجهزة الحاسب وتوصيل الإنترنت والانتهاء من أعمال البنية الرقمية.

أهمية مجمعات الخدمات الحكومية

وأوضح محافظ أسيوط أن مجمعات الخدمات الحكومية تُعد من أبرز مشروعات «حياة كريمة»، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات، عبر توحيد الجهات الحكومية في مكان واحد، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

دعم التحول الرقمي وبناء منظومة عصرية

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن تجهيز المجمعات بأحدث الوسائل التكنولوجية وربطها إلكترونيًا يأتي ضمن خطة شاملة لبناء منظومة حكومية حديثة وأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين.

جاهزية التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف أن المحافظة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات «حياة كريمة» من خلال ضمان جاهزية مجمعات الخدمات لتقديم خدماتها فور الانتهاء من تجهيزها، بما يدعم تطوير الريف المصري ويعزز أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

الانتقال من التجهيز إلى التشغيل الفعلي

وأكد محافظ أسيوط أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال السريع من مرحلة التجهيز إلى التشغيل الفعلي، مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات لضمان تقديم خدمات حكومية متطورة تليق بالمواطنين.

التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية

وشدد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدقيقة لتوريد الأجهزة وتوصيل شبكات الإنترنت وتفعيل البرامج الإلكترونية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة التشغيل.