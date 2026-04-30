إعلان

تعاون جديد بين الوادي الجديد وجنوب سيناء لتطبيق التطوير المؤسسي

كتب : محمد الباريسي

07:56 م 30/04/2026

محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب محافظ سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق لها، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام، لبحث آليات تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

تبادل خبرات بين المحافظتين

جاء اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتعزيز التحول الرقمي، والاستفادة من تجربة محافظة جنوب سيناء في تطوير العمل المؤسسي بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وشهد الاجتماع حضور محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، وسيد محمود، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حصر شامل وخطة للتطوير

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لتطبيق منظومة التطوير المؤسسي، من خلال إعداد حصر شامل لديوان عام المحافظة، بهدف تقييم الوضع الراهن وبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم تنفيذ خطة التطوير.

وأوضحت أنه جرى بحث إطار عملي للتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وتحديد آليات نقل الخبرة والدعم الفني بما يتناسب مع طبيعة الوادي الجديد.

مكتب رقمي وهيكل إداري حديث

وأشارت المحافظ إلى أن المشروع يستهدف تحديث الهيكل التنظيمي، وتطبيق نموذج المكتب الرقمي، وإعادة تنظيم بيئة العمل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وربط الإدارات المختلفة داخل منظومة موحدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الخطة تشمل تطوير البوابة الجغرافية (GIS)، وتأمين الشبكات والبيانات، وتطوير الخريطة الاستثمارية والسياحية للمحافظة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين.

تجربة جنوب سيناء كنموذج ناجح

ومن جانبها، استعرضت نائب محافظ جنوب سيناء أبرز إنجازات المحافظة في ملف التحول الرقمي، مؤكدة اعتزازها بنقل التجربة إلى الوادي الجديد، ودعمها الكامل لخطوات التطوير المؤسسي.

رؤية مصر 2030

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة المؤسسات الحكومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الوادي الجديد التطوير المؤسسي التحول الرقمي الوادي الجديد جنوب سيناء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

