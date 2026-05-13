أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه

في أجواء مبهجة تعكس قيمة الإنتاج الزراعي الاستراتيجي، شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية حصاد القمح، وذلك لمتابعة سير عمليات توريد المحصول لصوامع المحافظة ضمن موسم الحصاد لعام 2026.

المحافظ: القمح المحصول الاستراتيجي الأول



وقال المحافظ إن القمح يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في منظومة الأمن الغذائي المصري، مثمناً تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لإنجاح موسم الحصاد.

وشدد على ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين في نقاط الاستلام والصوامع، وتوفير كافة الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تضع التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والاعتماد على الإنتاج المحلي.



وتفقد المحافظ أعمال حصاد القمح بقرية فلسطين غربي الإسكندرية، إلى جانب متابعة آليات فحص العينات لضمان جودة المحصول المورد وفقاً لأعلى معايير النقاوة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان.

سعر توريد أردب القمح

يشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي لهذا العام انطلق في منتصف أبريل ويستمر لمدة 4 أشهر، وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح المنظومة؛ حيث جرى تحديد سعر توريد الإردب بـ 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهاً لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

لجان خماسية لاستلام محصول القمح

وتجري عمليات الاستلام من خلال لجان خماسية متخصصة تضم ممثلين عن مديريتي التموين والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجمعية القبانية، والجهة المسوقة؛ لضمان مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المعتمدة.

ما هي صوامع تخزين القمح في الإسكندرية؟

وتستقبل الإسكندرية المحصول في عدة مواقع تخزينية مجهزة تشمل "صومعة السلام بالعامرية، صومعة كينج مريوط، بنكر جنوب القاهرة بالعامرية، وصومعة برج العرب"، وذلك لضمان تخزين "الذهب الأصفر" وفقاً لأحدث النظم التي تحافظ على سلامة وجودة المحصول.