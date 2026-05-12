تفاصيل إحالة عاملين بمركز شباب سموحة للتحقيق

كتب : محمد البدري

10:34 م 12/05/2026 تعديل في 10:44 م

الدكتورة صفاء الشريف

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من العاملين بمركز شباب سموحة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء القرار خلال جولة ميدانية مسائية مفاجئة أجرتها وكيل الوزارة للمركز، للوقوف على مدى تطبيق معايير الحوكمة وضبط منظومة العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

متابعة ميدانية وإشادة بفرع شرق

تضمنت الجولة، التي رافقها فيها حازم الرفاعي مدير عام إدارة المراجعة والحوكمة، تفقد الملاعب وصالات الأنشطة والمبنى الإداري، ومتابعة انتظام التدريبات الرياضية.

والتقت الشريف خلال الجولة بمدير فرع شباب شرق الإسكندرية، الذي كان يتابع أعمال المركز ميدانيًا في أول يوم عمل له، حيث وجهت له الشكر على سرعة تنفيذ التوجيهات بالتواجد الميداني الفعال لضبط الأداء.

مطالب أولياء الأمور وأنشطة المرأة

واستمعت وكيل الوزارة لآراء ومقترحات أعضاء المركز، حيث طالبت مجموعة من أولياء الأمور بتنظيم نشاطًا رياضيًا للمرأة بصفة دورية، وأجرت اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة المركز، لتنفيذ هذه المقترحات، مع تكليف مدير فرع شرق بمتابعة التنفيذ لضمان توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات.

تعزيز الانضباط وتطوير الأداء المؤسسي

أكدت الدكتورة صفاء الشريف في ختام جولتها أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة لتحديث أساليب الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أن معايير الانضباط والحوكمة لا تهاون فيها، موجهة الشكر للعاملين المنضبطين بالمركز، ومؤكدة استمرار الجولات المفاجئة بمختلف أحياء الإسكندرية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الرياضية وحماية حقوق الأعضاء.

مركز شباب سموحة الإسكندرية إحالة للتحقيق الشباب والرياضة

