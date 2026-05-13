أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن معظم مناطق مركز ومدينة وادي النطرون اعتبارًا من الساعة 6 مساءً وحتى الانتهاء من أعمال الربط والتعديلات الفنية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الانقطاع يأتي بالتزامن مع تنفيذ أعمال ربط مشروع ازدواج خط طرد صلاح العبد بوادي النطرون قطر 710 مم بولي إيثيلين على الخط القائم قطر 800 مم GRP والخط القائم قطر 630 مم بولي إيثيلين، إلى جانب تنفيذ تعديلات فنية داخل رافع صلاح العبد لتحسين الضغوط ورفع كفاءة التشغيل.

المناطق المتأثرة بقطع المياه



ويشمل الانقطاع معظم مناطق مركز ومدينة وادي النطرون، باستثناء المناطق التي تتغذى من الآبار الارتوازية.

الدفع بسيارات مياه للمواطنين



وأكدت الشركة الدفع بالأطقم الفنية المتخصصة والمعدات اللازمة للعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء، كما جرى توفير 7 سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

خط ساخن لطلب سيارات المياه



وأشارت الشركة إلى إمكانية طلب سيارات مياه إضافية من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، مقدمة اعتذارها للمواطنين عن هذا الظرف المؤقت، ومؤكدة أن الأعمال تستهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان استدامتها خلال المرحلة المقبلة.