أنهت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضمان تقديم خدمات بيطرية متكاملة للمواطنين، وتنظيم أعمال الذبح داخل المجازر، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة والحد من الذبح العشوائي بالشوارع.

وشهدت مختلف الإدارات البيطرية والمجازر على مستوى محافظة سوهاج رفع درجة الاستعداد والطوارئ، مع تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز ورفع كفاءة المجازر، لضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، وسط متابعة مستمرة من قيادات المديرية.

وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.

تجهيز 25 مجزر

من جانبه قال الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج إن المديرية استعدت بـ25 مجزر موزعة على مختلف مراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير الأطباء البيطريين والأطقم المعاونة للعمل على مدار الساعة.

وأكد "حمدي" أن المجازر تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حيث يتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يضمن تقديم خدمة صحية وآمنة للمواطنين.

ذبح مجاني ومنع الذبح العشوائي

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى تقديم خدمة الذبح المجاني داخل المجازر الحكومية للأهالي، بهدف تشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر المعتمدة، ومنع الذبح خارجها والحد من الممارسات غير الصحية التي تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأوضح أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تكثف أعمال المرور والمتابعة اليومية، مع التأكد من توافر الأختام والمادة الملونة المستخدمة في ختم المذبوحات داخل المجازر الحكومية.

غرفة عمليات وحملات رقابية مستمرة

ولفت "حمدي" إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتأمين المجازر وتسهيل حركة العمل بها، إلى جانب الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء، وتوفير أدوات النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الطب البيطري، وغرف فرعية بالإدارات التابعة بمراكز المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة سير العمل داخل المجازر طوال أيام عيد الأضحى، بالتوازي مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم والمنتجات المعروضة للمواطنين.