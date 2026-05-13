أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 2554 فرصة عمل وفرتها 66 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 16 محافظة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان صحفي اليوم، أن نشرة التوظيف تتضمن فرص عمل في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة الوظيفة والمقابلات الشخصية.

وأكدت الوزارة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.

وزارة العمل: فرص مخصصة لذوي الهمم دعمًا للدمج

وأشارت الوزارة إلى أن النشرة تتضمن أيضًا عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار دعم سياسة دمجهم داخل سوق العمل وتوفير فرص مناسبة لقدراتهم.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص التشغيل لكافة الفئات.

وزارة العمل: الوظائف متاحة في 16 محافظة

وتغطي فرص العمل محافظات القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والشرقية، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.

كما تتنوع التخصصات المطلوبة بين مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والمبيعات، والجودة، والمخازن، والفندقة، والمطاعم، والأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وزارة العمل: التقديم متاح طوال مايو عبر الوزارة ومديريات العمل

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

كما يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية، مشيرة إلى أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا بالتعاون بين مديريات العمل والقطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.