سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق، دون وقوع إصابات.

بلاغ وتحرك فوري

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بمنطقة رشدي بنطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق.

المعاينة الميدانية وحجم التلفيات

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بشقة في الطابق الـ11 بسبب ماس كهربائي بمروحة، ما أسفر عن احتراق محتوياتها، دون حدوث إصابات.

إخماد حريق في الإسكندرية

فيما نجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وباشرت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وامتدادها.

حرر محضر بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.