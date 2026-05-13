بعد تكرار الحرائق.. محافظ جنوب سيناء ينزل إلى "مصيعد" لبحث شكاوى الأهالي

كتب : رضا السيد

03:03 م 13/05/2026
    الاستماع لمطالب المواطنين _1
    جولة المحافظ بالمنطقة _3
    لقاء المحافظ مع المواطنين _4
    مصيعد _5
    منطقة مصيعد _6

أجرى اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمنطقة مصيعد التابعة لمدينة الطور، وذلك عقب تعرض المنطقة لحريقين كبيرين خلال أسبوع، للوقوف على مطالب المواطنين ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بملفات إثبات الملكية وتقنين الأوضاع، مع تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من فحص ودراسة طلبات التقنين المقدمة من الأهالي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن استقرار السكان وتحسين مستوى الخدمات داخل المنطقة.

رفع مخلفات الحرائق وتحسين النظافة

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية رفع مخلفات الحرائق والتراكمات بشكل فوري، مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل منطقة مصيعد، للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة للسكان.

كما طالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو إشعال النيران بها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، لما قد ينتج عن ذلك من حرائق تهدد الأرواح والممتلكات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة رئيس مجلس مدينة طور سيناء.

