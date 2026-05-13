ساعات قليلة وينطلق مولد العذراء بقرية دير جبل الطير في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، والذي تستمر فعالياته لمدة 8 أيام، ويستقبل نحو مليوني زائر من المسيحيين والمسلمين لزيارة الكنيسة المباركة والمغارة الصغيرة التي اختبأت فيها العائلة المقدسة لمدة 3 أيام هرباً من بطش الملك هيرودس.

احتفالات مولد العذراء بالمنيا تبدأ هذا العام في 14 مايو وتنتهي 21 من الشهر ذاته، وسط استعدادات مكثفة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، خاصة أن المولد يأتيه الزائرون من كافة ربوع مصر.

حكاية الدير



ويُعد دير جبل الطير بالمنيا أحد أبرز المزارات الدينية الأثرية بالمحافظة، ورحلة تحوله من صخرة صماء فوق سفح الجبل الشرقي إلى أشهر كنائس العالم، إذ كانت الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير على هيئة صخرة هائلة أعلى سفح الجبل الشرقي بقرية جبل الطير، حينما استقبلت هروب العائلة المقدسة من بطش الملك هيرودس في أورشليم وبيت لحم في ذلك الوقت وتوجهها إلى مصر، فدخلت العائلة في تجوفات تلك الصخرة الكبيرة التي كان بها مغارة لا يتعدى طولها مترين وعرضها مترًا واحدًا، وظلوا بها لمدة 3 أيام متتالية، قبل أن يكملوا رحلتهم إلى أسيوط جنوبا في صعيد مصر.

سبب التسمية بجبل الطير

وسُميت المنطقة باسم "جبل الطير" بسبب توافد الطيور المهاجرة قديمًا إلى حافة الجبل هناك خاصة طائر "البيرقيروس" والذي كان يأتي للمكان بأعداد هائلة، في مشهد كان ينتظره الآلاف في قديم الزمان.

عام نحت الصخرة

ظلت الصخرة مكانًا يتبارك به الأهالي على مر السنين، إلى أن جاء عام 328 ميلاديًا وأمرت الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين بأن يتم نحت الكنيسة الأثرية الموجودة حاليًا في تلك الصخرة الكبيرة التي اختبأت داخلها العائلة المقدسة، فيما تحتفظ المغارة بطابعها الخاص داخل الكنيسة، وكذلك حجاب الهيكل الخشبي من القرن 16 و3 أيقونات أثرية تم رسمها عام 1554 ميلاديًا وتعد تلك المقتنيات أبرز مقتنيات الكنيسة الأثرية.

استعدادات مكثفة بالقرية

وتابع عويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط استكمال تطوير وتجميل الطريق المؤدى إلى مسار العائلة المقدسة بقرية دير جبل الطير، ضمن خطة لتعظيم الاستفادة من الموقع ذات الطابع الديني والتاريخي والأثري، وفى نفس الاتجاه يتم العمل على إحياء مسار العائلة المقدسة باعتباره مشروعًا قوميًا وتراثيًا ذا أهمية دينية وسياحية كبرى.

وأوضح الغرياني أن أعمال التطوير تتم وفق خطة متكاملة تشمل قطاعات الإنارة والتجميل والتشجير والنظافة ورفع كفاءة البنية التحتية، ويتم استعراض الأعمال الجارية التى تشمل تحديث منظومة الإنارة العامة، وتشجير جانبى الطريق، إلى جانب رفع كفاءة البوابة المؤدية للمسار لتكون واجهة حضارية تليق بقيمة المكان التاريخية والدينية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

في السياق، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمركز سمالوط، استعدادًا لبدء موسم السيدة العذراء بدير جبل الطير، خلال الفترة من 14 مايو الجاري وحتى 21 مايو، لاستقبال ملايين الزوار من محافظات مصر ومختلف دول العالم.

غرف عمليات على مدار 24 ساعة



ووجه المحافظ بتشكيل غرف عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان المتابعة الميدانية المستمرة وتوفير جميع الخدمات اللازمة للزوار والمواطنين، مع ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي أحداث والتعامل معها بشكل عاجل.

إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة

وشدد كدواني على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتأمين الاحتفالات، من خلال تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية ومنع التكدسات، مع ضبط السيارات المخالفة ومتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات بالشكل اللائق.

تأمين المعديات وتحسين الخدمات

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال تأمين الزوار وتوفير الحماية المدنية، وإجراء مراجعة شاملة لوسائل الأمان بالمعديات النهرية والتأكد من صلاحيتها الفنية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق المؤدية لمنطقة الاحتفال، وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للوافدين.

رقابة تموينية وتوفير السلع الغذائية

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة، مع توفير منتجات آمنة وصحية للزوار، مكلفًا مديرية التموين بتوفير كميات كافية من الخبز يوميًا، وإقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

خطة صحية وطوارئ بالمستشفيات

وكلف المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، وتجهيز أطقم طبية متكاملة بمنطقة الاحتفال، مع توزيع سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور المؤدية إلى دير جبل الطير، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.