شهدت منطقة الشادر بالجوايدة بمحافظة الأقصر، اليوم، حالة من الاستنفار عقب تعرض خط صرف صحي رئيسي من نوع 700 GRP لكسر مفاجئ، ما تسبب في تسرب المياه بالمنطقة.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرق الطوارئ والدعم الفني إلى موقع البلاغ، مدعومة بالمعدات الثقيلة وسيارات الشفط، للسيطرة على التسريب والبدء في أعمال الإصلاح العاجلة.



وأكدت مصادر بالشركة أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير التسريب على المواطنين والحركة بالمنطقة، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة وإعادة الخط إلى الخدمة بصورة طبيعية.



وشهد محيط موقع الكسر تواجدًا مكثفًا لفرق العمل، وسط متابعة مستمرة للتعامل مع الموقف ومنع تفاقم التسرب.