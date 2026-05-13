عيد حصاد القمح.. محافظ الإسكندرية يتفقد صومعة كينج مريوط اليوم

كتب : محمد البدري , محمد عامر

05:00 ص 13/05/2026

محصول القمح

يجري المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة لتفقد انطلاق موسم حصاد القمح المحلي، ومتابعة سير العمل بمراكز التوريد والصوامع للتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمزارعين.

فعاليات عيد الحصاد

وتشمل جولة المحافظ حضور فعاليات "عيد الحصاد" بجمعية أبو بكر بقرية فلسطين، وتفقد سير العمل ومنظومة التوريد بـ "صومعة كينج مريوط" للوقوف على انتظام استلام المحصول.

حصيلة توريد القمح

وكشفت غرفة عمليات مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين، عن وصول إجمالي الكميات الموردة من الأقماح المحلية حتى الآن إلى 14 ألفاً و726 طناً، مشيرة إلى أن اللجان المختصة تواصل عملها بانتظام منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي.

المواقع المخصصة للاستلام

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جرى تجهيز 4 مواقع كبرى لاستقبال القمح من المزارعين، وهي صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع، وصومعتي برج العرب ومريوط التابعتين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.
ومن المقرر أن تستمر أعمال التوريد من خلال اللجان الأربع المشكلة على مستوى المحافظة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل أو اكتمال السعة التخزينية المستهدفة.

