قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس متهم جديد - عامل خدمات - بمدرسة دولية شهيرة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

جاء القرار عقب ورود 3 بلاغات جديدة من أولياء أمور تلاميذ جدد بمرحلة رياض الأطفال (KG2)، يتهمون فيها العامل بهتك عرض أبنائهم داخل أسوار المدرسة، كما أمرت النيابة بعرض الضحايا الجدد على مصلحة الطب الشرعي للكشف عليهم.

تفاصيل البلاغات للضحايا الجدد والتحريات

أفادت التحقيقات، بأن المتهم الجديد استغل طبيعة عمله بالمدرسة لاستدراج الأطفال، حيث تقدم أولياء أمور ثلاثة ضحايا جدد ببلاغات رسمية تفيد بتعرض أبنائهم لانتهاكات جسدية.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة الجديدة، وفحص سجلات العاملين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات بشكل فوري لضمان سلامة التلاميذ.

موقف المتهم الأول وجلسات استئناف حكم الإعدام

يأتي ظهور المتهم الثاني والضحايا الجدد بالتزامن مع نظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية جلسات استئناف المتهم الرئيسي الأول في وقائع مشابهة شملت الاعتداء على 5 أطفال بذات المدرسة.

وكانت محكمة الجنايات، قضت في 1 فبراير الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بحق المتهم الأول، بعد إدانته بتهم الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك عرض أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم.

تأجيل محاكمة المتهم الأول لظروفه الصحية

قررت المحكمة تأجيل جلسة الاستئناف للمهم الأول إلى 23 مايو الجاري، لتعذر حضوره الجلسة السابقة بسبب وعكة صحية استدعت حجزه داخل مستشفى السجن.

وتعود وقائع القضية الأولى لعام 2025، حين استدرج عامل خدمات 5 أطفال إلى غرفة جانبية بالمدرسة لارتكاب أفعالاً مثلت انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية، وهو ما انتهى بصدور حكمًا بالإعدام ضده وفقًا لقوانين العقوبات والطفل.