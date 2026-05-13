شهد سوق بيع الأغنام والماعز بمحافظة جنوب سيناء انتعاشة وإقبالاً متزايداً من المواطنين الراغبين في حجز أضاحي العيد، وسط تنوع كبير في سلالات المعروض وجودة اللحوم التي تميز الطبيعة الجبلية للمحافظة.

طقوس الشراء في سيناء

يقول خلف أحمد، أحد تجار الخراف والماعز، إن الإقبال بدأ مبكراً هذا العام؛ حيث يفضل قطاع من المواطنين شراء الأضحية واصطحابها للمنزل لإضفاء بهجة العيد على أسرهم. وأضاف أن آخرين يفضلون اختيار الأضحية وفق مواصفات محددة وتركها لدى التاجر مع "ترقيمها" للعناية بها وتغذيتها، على أن يتم وزنها واستلامها قبل موعد الذبح مباشرة.

البرقي يتصدر المشهد

وعن الأسعار والأنواع، أوضح "خلف" أن الخراف والماعز من النوع "البرقي" هي الأكثر طلباً لتغذيتها على الأعشاب الطبيعية، ويصل سعر "كيلو القايم" فيها إلى 300 جنيه. في حين سجل سعر الكيلو في النوع "البلدي" نحو 280 جنيهاً. وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار هذا العام طفيفة ولا تتعدى 10 جنيهات في الكيلو عن العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.

لحوم الجبال وتنوع المعروض

وأشار التاجر إلى أن التنافس بين التجار أتاح خيارات متعددة للمواطنين، مؤكداً أن الأضاحي التي تربى في الجبال وتتغذى على المرعى الطبيعي تتميز بمذاق لحوم مختلف تماماً وجودة تتفوق على نظيرتها التي تعتمد على الأعلاف فقط.

رقابة بيطرية مكثفة

وعلى صعيد السلامة الصحية، أكد التجار أن مديرية الطب البيطري تشن حملات مستمرة للمرور على شوادر البيع لتحصين الأغنام ضد أمراض "الجلد العقدي" و"جدري الأغنام". كما تقدم المديرية إرشادات للمواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة لضمان جودة اللحوم وصحة الأضحية.