شهدت أسواق بيع المواشي والأغنام بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، إقبالًا من المواطنين على شراء الأضاحي من الأبقار والجاموس والضأن، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة في المعروض وارتفاع ملحوظ في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف.



جولة ميدانية لرصد حركة السوق



وأجرى موقع "مصراوي" جولة داخل سوق أسيوط للمواشي، الذي يُعد من أقدم وأشهر الأسواق المتخصصة في بيع الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، لرصد حركة البيع والشراء ومستوى الإقبال قبل موسم العيد.

أسعار الماشية في السوق



قال عبدالمهيمن خلف حسين، تاجر مواشٍ، لـ"مصراوي" إن السوق يشهد نشاطًا مقارنة بالأسابيع الماضية، موضحًا أن سعر كيلو العجول البقري (القايم/الحي)، يتراوح بين 190 و200 جنيه، بينما يسجل العجول الجاموسي بين 170 و175 جنيهًا. وأضاف أن أسعار الأغنام تتراوح ما بين 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو القائم داخل السوق، حسب المواصفات.

ارتفاع التكاليف وتأثيرها على الأسعار



وأوضح التاجر أن ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية اليومية يمثل عبئًا كبيرًا على المربين، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تعكس أرباحًا مرتفعة بقدر ما تغطي التكاليف.

نصائح مهمة لشراء الأضحية



نصح التجار المواطنين بضرورة الابتعاد عن السماسرة لضمان الحصول على السعر الحقيقي، والتعامل المباشر مع المربي، إلى جانب فحص الأضحية جيدًا والتأكد من خلوها من الأمراض ومطابقتها للشروط الشرعية من حيث السن والسلامة.

فهم نسبة التصافي وجودة اللحم



وأشار يوسف سيد إلى أن نسبة التصافي تختلف من عجل لآخر، حيث تتراوح بين 50% و65% من اللحم الصافي، مؤكدًا أن التفرقة بين اللحم الجيد والممتلئ بالدهون تحتاج إلى خبرة ويصعب على المشتري العادي تمييزه بمجرد النظر.

تحذيرات من الغش في السوق



وحذر أحد التجار من احتمالات التلاعب في وزن الماشية عن طريق إطعامها وسقيها بشكل مكثف قبل الوزن، ما يؤدي إلى زيادة وهمية في الوزن وخسارة للمشتري.

إقبال تجار الوجه البحري على الصعيد



وأكد محمد، أحد التجار القادمين من القاهرة، أن مواشي الصعيد تتميز بجودة أعلى لاعتمادها على التغذية الطبيعية وخلوها من الهرمونات، رغم تحمل تكاليف إضافية للنقل، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للتجار.



مواصفات الخروف المثالي



وأوضح سيد قطب أن الخروف الجيد يُفضل أن يكون ذا قرون سليمة وصدر ممتلئ، مع "لية" صغيرة، لتجنب زيادة الدهون، مع ضرورة التأكد من السن الشرعي وصلاحية الأضحية.