كشف ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، عن سبب تأخر صرف منحة التموين الخاصة بشهر مايو 2026، موضحًا أسباب عدم فتح السيستم لصرف المنحة حتى الآن، وآلية صرف المستحقات المتبقية للمواطنين.

سبب تأخر صرف منحة التموين لشهر مايو 2026

قال "نادي" في تصريحات لمصراوي، إن شهر مايو الجاري مخصص لصرف المتبقي من منحتي مارس وأبريل للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن السيستم لا يتيح حاليًا صرف منحة مايو حتى هذه اللحظة.

وأضاف رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، أن الوزارة تعمل حاليًا على إجراء تصفية وحصر كامل للمنظومة لمعرفة إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال المرحلتين السابقتين، بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدًا لإغلاق ملفات الصرف القديمة والانتقال إلى مرحلة جديدة من المنحة.

موعد صرف منحة التموين لشهر مايو 2026

أوضح رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، أن منحة شهر مايو سيتم صرفها فعليًا خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة المالية، بعد الانتهاء من صرف كافة المتأخرات الخاصة بشهري مارس وأبريل.

وأشار "نادي" إلى أن المواطنين الذين لم يحصلوا على أي جزء من منحتي مارس وأبريل، أو الذين تبقى لهم جزء من المستحقات، يمكنهم صرف المبالغ المتبقية خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن المنظومة تعمل حاليًا فقط على تسوية وصرف المتأخرات.

رئيس "نقابة بدالي التموين": حصر كامل للمستحقات قبل بدء المرحلة الجديدة

أكد ماجد نادي، في ختام تصريحاته، أن الجهات المختصة تقوم حاليًا بحصر شامل للمستفيدين الذين صرفوا المنحة، وقيمة المبالغ المصروفة لكل بطاقة تموينية، لضمان دقة البيانات قبل بدء صرف المرحلة الجديدة من الدعم خلال شهري يونيو ويوليو.

اقرأ أيضًا:

800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات

1600 جنيه على البطاقة.. كيفية الحصول على منحة التموين 2026؟