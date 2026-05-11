تستعد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لإطلاق الحفل السنوي للنادي اليوناني، تزامنًا مع مرور عام على افتتاحه، باعتباره أول نادي يوناني في جنوب سيناء وثاني نادي على مستوى مصر، وذلك يوم السبت المقبل بحضور وفد رفيع المستوى من السفراء والشخصيات العامة والجهات الحكومية.

حضور دبلوماسي وشخصيات رفيعة المستوى

وقال توني كازامياس، رئيس النادي اليوناني بمدينة دهب، إن فعاليات الاحتفال ستشهد حضور اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد فوده، مستشار رئيس الجمهورية، والسفير اليوناني في مصر، والسفير القبرصي، والأنبا سيميون بابادوبولوس، مطران دير سانت كاترين، إلى جانب عدد من الملحقين الدبلوماسيين وأعضاء الجاليات اليونانية والقبرصية ومجلس النواب اليوناني.

عروض فلكلورية مصرية ويونانية

وأوضح رئيس النادي أن الحفل يتضمن عروضًا فلكلورية فنية وشعبية لفرقة يونانية، إلى جانب فقرات من الفلكلور المصري، في مزيج ثقافي يعكس عمق العلاقات والتقارب بين الشعبين المصري واليوناني.

تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية

ويُعد النادي اليوناني بمدينة دهب مركزًا مهمًا لاستقطاب الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر، وداعمًا لتعزيز العلاقات الثقافية والسياحية، فضلًا عن دوره في الترويج للرحلات المشتركة بين دهب وسانت كاترين وزيارة دير سانت كاترين.