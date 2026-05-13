وجه جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، نداء عاجلا إلى جميع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، سواء وفقًا للقانون القديم أو الجديد، بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكد الجهاز في منشور، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسريع أعمال فحص ملفات التصالح والانتهاء منها من خلال اللجان المختصة، مشددًا على ضرورة استيفاء جميع المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة، لضمان استكمال دراسة الطلبات بصورة قانونية سليمة.

ووفقًا لمنشور الجهاز، فإن استكمال إجراءات ملفات التصالح يمثل الضمانة القانونية الوحيدة لوقف أي محاضر أو إجراءات إدارية قد تؤثر على العقارات المخالفة، مؤكدًا أهمية سرعة استجابة المواطنين خلال الفترة الحالية.

وأشار الجهاز إلى أن التأخر في استكمال الملفات قد يؤدي إلى رفض طلبات التصالح، وما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، تشمل إزالة المخالفات أو قطع المرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، عن الوحدات المخالفة.

وناشد جهاز مدينة القاهرة الجديدة المواطنين سرعة التوجه إلى مقر الجهاز، مع ضرورة إحضار أصل إيصال التقديم وأي مكاتبات سابقة تم استلامها من الجهاز، لتسهيل أعمال المراجعة واستكمال الملفات في أسرع وقت ممكن.