شيع أهالي قرية القني التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، جثمان عروس عشرينية توفيت فجأة قبل زفافها بأيام، خلال استعداداتها وأسرتها لهذا اليوم، وتجهيزات عش الزوجية.

"فرحة تحولت إلى عزاء.. رحلت قبل أن تكتمل فرحتها".. هكذا استقبل أهالي قرية القني التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، وفاة العروس العشرينية "أمنية وليد الحمراوي"، قبل زفافها بأيام في واقعة مؤلمة هزت القرية بأكملها.

ووفق شهود عيان من أبناء قرية القني التابعة لمركز مطوبس أكدوا، أن الراحلة تستعد خلال الأيام المقبلة للاحتفال بزفافها عقب عيد الأضحى، بالتزامن مع خوضها الامتحانات الدراسية، إذ كانت تعيش حالة من الأمل والتفاؤل بين أسرتها وأصدقائها الذين كانوا ينتظرون يوم فرحتها.

وبحسب ما رواه أهالي القرية، كانت أمنية تستعد للخروج من منزلها لاستلام رقم الجلوس الخاص بامتحاناتها، إلا أن أسرتها فوجئت صباح أمس بعدم استجابتها أثناء محاولة إيقاظها.

وإلى ذلك جرى نقلها إلى المستشفى على الفور، لكن الصدمة كانت قاسية بعدما أكد الأطباء وفاتها، لتتحول الاستعدادات للفرح إلى حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرتها وأهالي القرية.

سادت حالة كبيرة من الآسى بين أهالي قرية القني عقب انتشار خبر الوفاة، خاصة أن الفقيدة كانت تتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة، فيما امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.