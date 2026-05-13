تمكنت حملة مشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، وإدارة فوه التعليمية، من غلق عدد من سناتر الدروس الخصوصية في نطاق مدينة فوه، وفقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

قال المهندس محمد ضيعون، رئيس مركز ومدينة فوه، في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية في نطاق مدينة فوه، وتشميعها بالشمع الأحمر فيما جرى تحرير المحاضر اللازمة لتلك المراكز.