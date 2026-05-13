البطاطس بـ 5 جنيهات.. طرح خضروات ودواجن بأسعار تنافسية فى الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:00 ص 13/05/2026
    منفذ مبادرة خفض الأسعار بمدينة موط بالداخلة
    اسعار مبادرة خفض الأسعار بالوادي الجديد يوم 13 أبريل 2026

تطرح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، كميات من الخضروات والفواكه الطازجة والدواجن بأسعار مخفضة، من خلال منفذ الداخلة الكائن بميدان الجناين بمدينة موط، ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

منتجات يومية بمنفذ الداخلة

أوضح المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية، في إعلانها، أن منفذ الداخلة يوفر منتجات طازجة بصورة يومية، تشمل الخضروات والفواكه والدواجن، مع التأكيد على جودة المعروضات وتقديمها بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر داخل مركز ومدينة الداخلة.

أسعار الخضروات والفواكه

قال جهاد، إنه تضمنت قائمة السلع الغذائية المطروحة في منفذ الداخلة الطماطم بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، والبطاطس بـ5 جنيهات، والبصل الأبيض والبصل الأحمر بـ10 جنيهات، والخيار بـ2 جنيه، والفلفل الرومي بـ25 جنيهًا، والفلفل الشطة بـ20 جنيهًا، والكوسة بـ25 جنيهًا، والجزر بـ20 جنيهًا، والباذنجان الرومي بـ15 جنيهًا.
وشملت أسعار الفاكهة اليوسفي وبرتقال العصير بـ20 جنيهًا، والبرتقال والليمون بـ40 جنيهًا، والموز بـ30 جنيهًا، والجوافة وكوز العسل بـ25 جنيهًا، والكنتالوب بـ20 جنيهًا، والتفاح بـ75 جنيهًا، وذلك ضمن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد.

الدواجن بأسعار مخفضة

وفي قسم الدواجن، أعلنت الوحدة المحلية طرح كيلو الفراخ الحي بسعر 75 جنيهًا، وطبق الأوراك بـ100 جنيه، وطبق الدبابيس بـ100 جنيه، وطبق البانيه بـ100 جنيه، بينما بلغ سعر طبق الأجنحة 50 جنيهًا، وطبق الكبد والأوانص 50 جنيهًا.

مبادرة خفض الأسعار الوادي الجديد أسعار الدواجن

