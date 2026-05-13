واستمع بوتين إلى تقرير كاراكاييف بشأن النجاح في اختبار منظومة "سارمات" الصاروخية.

وأكد بوتين، أن سارمات هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، إذ تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ عن 4 أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.

وكشف بوتين، أن مدى صاروخ "سارمات" يتجاوز 35 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ يمكنه التحليق ليس فقط بمسار باليستي، ولكن أيضا بمسار شبه مداري.

وأضاف أن منظومة "سارمات" تضاهي في قوتها منظومة "فويفودا" السوفيتية الصنع التي لا تزال في الخدمة لدى روسيا، وفقا لسكاي نيوز.