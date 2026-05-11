شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة تموين كفر الدوار، حملة رقابية موسعة استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة، أسفرت عن ضبط 25 طنًا من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية داخل إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية بقرى مركز كفر الدوار، قبل طرحها وتداولها بالأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

حملة رقابية مكثفة بكفر الدوار

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة على السلع المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الكميات المشار إليها، وذلك طبقًا لتواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على العبوات، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على المضبوطات

تحفظت الأجهزة المعنية على كامل المضبوطات، وجرى تحميلها على 10 سيارات نقل، وإيداعها بإحدى الثلاجات تحت التحفظ، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري أو تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.