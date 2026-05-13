قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينج "فتح" الصين خلال القمة ‌التي ⁠ستجمعهما في بكين، أثناء ⁠زيارة لترامب يرافقه فيها ⁠الرؤساء التنفيذيين لعدد ⁠من الشركات الأمريكية.

ويتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، الشريك الاستراتيجي والاقتصادي الرئيسي لإيران، مساء الأربعاء.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل ⁠التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينج ومنتجات زراعة وطاقة أمريكية.

وتسعى بكين إلى ⁠أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن ⁠مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين، وفقا لرويترز.