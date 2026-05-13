تشهد محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نهاراً على كافة مراكز ومدن المحافظة .

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسود أجواء حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وتبقى الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الظاهرة المؤثرة .

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الأربعاء، 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى، لتسود أجواء حارة صباحاً وحتى بعد الظهيرة.