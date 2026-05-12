بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

مع تصاعد الضغوط على رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر واستقالة 4 من نواب حكومته، طالب أكثر من 80 نائبًا من حزب العمال علنًا رئيس الوزراء إما بمغادرة منصبه أو تحديد جدول زمني لرحيله.

ماذا يحدث إذا استقال ستارمر؟

حال مغادرة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منصبه، سيتم إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد للحزب. ويمكن أيضًا أن يحدث ذلك إذا رشّح 20% من نواب الحزب (حاليًا 81 نائبًا) عضوًا في البرلمان للتحدي على القيادة الحالية. وكان ستارمر قد أبلغ حكومته أن هذا الإجراء لم يتم تفعيله بعد.

من قد يخلف ستارمر؟

الأسماء المتداولة تشمل وزير الصحة ويس ستريتنج، ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام. لكن لا ستريتنج ولا راينر أعلنا نية الترشح، بينما بورنهام ليس عضوًا حاليًا في البرلمان بعد منعه من الترشح في يناير.

متى أصبح ستارمر رئيسًا للوزراء؟

تولى كير ستارمر المنصب في عام 2024 بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة، حيث حصل الحزب على 412 مقعدًا بأغلبية 174. ويملك الحزب حاليًا 403 مقاعد. وكان ستارمر زعيم حزب العمال منذ عام 2020.

هل يمكن لستارمر الدعوة لانتخابات عامة؟

نعم، يمتلك رئيس الوزراء صلاحية الدعوة لانتخابات عامة. ويحتاج ستارمر إلى طلب "حل البرلمان" من الملك، وهو الإجراء الرسمي لإنهاء عمل البرلمان قبل الانتخابات، وعندها يجب على جميع النواب الراغبين في الاحتفاظ بمقاعدهم خوض الانتخابات مجددًا.

و يجب أن تُجرى قبل 15 أغسطس 2029، لكن يمكن لستارمر الدعوة إليها قبل ذلك في أي وقت.

استقالات تضرب حكومة بريطانيا

وفي وقت سابق، أعلن زبير أحمد، وكيل وزارة الدولة البرلماني في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، استقالته يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، احتجاجاً على قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، وذلك في أعقاب هزائم انتخابية لحزب العمال، وأصبح زبير أحمد أحدث وزير حكومي يعلن استقالته من منصبه.

كما أعلنت وكيلة وزارة العدل البريطانية أليكس ديفيز-جونز اليوم الثلاثاء، استقالتها هي الأخرى احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء ‌كير ستارمر، مما زاد من الضغوط عليه بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.

واستقالت أيضا وزيرة حماية المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس من الحكومة اليوم الثلاثاء لنفس السبب. كما أعلنت أيضًا وزيرة الدولة للإسكان، مياتا فانبوله أعلنت استقالتها، هي الأخرى لتكون الاستقالة الأولى التي تضرب الحكومة.

وتأتي دعوات ستارمر إلى الاستقالة أيضا، عقب تقارير بشأن تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.