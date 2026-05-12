استغاث الفنان يوسف رمضان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، بسبب معاناته مع قيمة المعاش، وطالب المسؤولين بالنظر في أوضاع أصحاب المعاشات.

وظهر يوسف رمضان في مقطع فيديو متأثرا ودخل في نوبة بكاء، قائلاً: "أقسم بالله العلي العظيم الحقيقة مش قادر أمسك نفسي، في ناس بتبعتلي علشان بطلع في مشاهد في مسلسلات. قسمًا بالله أنا بشتغل بأجر يومي في التمثيل، وحاليًا المعاش بتاعي بعد ما خدمت 40 سنة طلعت بـ 2500، بعد 5 سنين بقوا 4800، والنهاردة فاضل من المعاش 1000 جنيه".

وتابع: "أنا بس عايز أي حد من السادة المسؤولين ييجي يمشي البيت اللي مش عارف إحنا ممشينه إزاي، وقلبي مع كل واحد صاحب معاش. اللي بيحصل ده كارثة، لما أخدم 40 سنة وأطلع من هيئة المسرح مخدتش حتى مكافأة نهاية خدمة، وأطلع بـ 2500 وبقوا 4800. إيجار وكهربا ومياه وأكل وشرب وعلاج، شوية رحمة ويحسوا بالمعاشات. 15 في المية زيادة يعني 500 جنيه مبيعملوش حاجة".

يُذكر أن الفنان يوسف رمضان شارك في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها مسلسل "نسر الصعيد" الذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا، بطولة الفنان محمد رمضان.

اقرأ أيضًا:

بسبب إعلان أعشاب تخسيس.. بدرية طلبة تصدر بيان وتخلي مسئوليتها

بكلمات مؤثرة..خالد الجندي ينعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ماذا قال؟

بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال عنها؟



