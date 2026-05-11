قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم صياد 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة الطور.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط سكرتارية التحقيق.

معلومات أمنية كشفت نشاط المتهم

تعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طور سيناء معلومات تفيد بقيام صياد مقيم بمنطقة الجبيل بمدينة الطور، سبق اتهامه في قضية مخدرات، بمعاودة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهم بالقرب من محل سكنه بمنطقة الجبيل، وتمكنت القوات من القبض عليه بعد محاولته الهرب.

ضبط 80 قطعة حشيش بحوزة المتهم

وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزة المتهم، عثرت قوات الأمن على 80 قطعة من مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم تحرير المحضر رقم 203 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق، حيث أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات تحت رقم 89 لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.