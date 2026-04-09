إعلان

محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف بديل بقرية القلج لتحسين خدمات النقل (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:54 م 09/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جولة تفقدية لمحافظ القليوبية بالقلج لبحث إنشاء موقف بديل بالقرية (2)
  • عرض 3 صورة
    جولة تفقدية لمحافظ القليوبية بالقلج لبحث إنشاء موقف بديل بالقرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بقرية "القلج" التابعة لمركز ومدينة الخانكة، في إطار جهود المحافظة لتطوير خدمات النقل والمواصلات وتحسين تجربة المواطنين.

توجيهات بإنشاء موقف بديل

وجّه المحافظ خلال الجولة رئيس المدينة ومدير إدارة المواقف بضرورة اقتراح موقع مناسب من أراضي أملاك الدولة لإنشاء موقف جديد بدلًا من الحالي غير الملائم، مشددًا على أهمية مراعاة سهولة الوصول وتوافر الخدمات الأساسية.

تحسين السيولة المرورية

أوضح المحافظ أن إنشاء الموقف الجديد سيسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتخفيف التكدسات المرورية، وتقديم خدمة نقل أفضل لأهالي القرية، بما ينعكس إيجابًا على الانسيابية المرورية وسلامة المواطنين.

سرعة إعداد التصورات التنفيذية

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في إعداد التصورات التنفيذية للموقع المقترح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء موقف منظم يواكب احتياجات المواطنين ويساهم في تحقيق الانسيابية المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات