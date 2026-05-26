وسط تصعيد في لبنان.. إسرائيل تبدأ تعبئة واسعة وتستدعي قوات الاحتياط

في ظل تصاعد التوترات الميدانية على الجبهة الشمالية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سلسلة إجراءات عسكرية وسياسية مكثفة، تزامناً مع استمرار الغارات الجوية على بلدات جنوب لبنان.



من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن جيش الاحتلال بدأ بالفعل عملية تعبئة واسعة لصفوفه بهدف تكثيف عملياته العسكرية في لبنان.



وفي خطوة لافتة، أصدر جيش الاحتلال أوامر عاجلة للجنود الذين تم تسريحهم خلال الأيام القليلة الماضية بالالتحاق الفوري بالخدمة الاحتياطية، مما يشير إلى تحضيرات لعمليات أكثر اتساعاً.



انعقاد اجتماع طارئ

وعلى الصعيد السياسي، كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن انعقاد اجتماع طارئ للطاقم الوزاري المصغر "الكابينت" اليوم، لمناقشة التطورات المتسارعة في لبنان، وبحث تداعيات الاتفاق المحتمل مع إيران، في وقت تزداد فيه الضغوط الأمنية على صانع القرار في تل أبيب.



ميدانياً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات "صريفا"، "كفرا"، "مجدل سلم"، و"كوثرية الرز" في جنوب لبنان، وسط تقارير عن دمار في المواقع المستهدفة.



في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة تابعة لحزب الله انفجرت في محيط موقع "برانيت" العسكري عند الحدود اللبنانية، مؤكدةً عدم وقوع إصابات بشرية جراء العملية.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الشديد، مع توالي المؤشرات على توسع نطاق المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله.