أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيق أستاذ بكلية الطب بالجامعة إنجازًا علميًا بارزًا من خلال قيادته لبرنامج زمالة الأبحاث الإكلينيكية (Fellowship in Clinical Research)، أحد البرامج التدريبية الدولية المتقدمة لتأهيل الباحثين.

قيادة الدكتور أحمد شقير للبرنامج

نجح الدكتور أحمد شقير، أستاذ جراحة المسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بالجامعة، في قيادة البرنامج بنجاح، مما يعكس خبراته العلمية وريادته الطبية والبحثية على المستوى الدولي.

ويؤكد "شقير" هذا الإنجاز مكانته كأحد أبرز علماء جامعة المنصورة، ويسهم في نقل المعرفة وتبادلها وبناء كوادر بحثية قادرة على المنافسة عالميًّا.

دعم الجامعة للمبادرات العلمية

أكد رئيس الجامعة اعتزاز جامعة المنصورة بعلمائها المتميزين وحرصها على دعم المبادرات العلمية التي تعزز حضور الجامعة على المستوى الدولي وتساهم في تطوير منظومة البحث العلمي.

أهمية البرنامج وتطوير المهارات البحثية

يسهم البرنامج في سد الفجوة المهارية في مجال البحث الإكلينيكي، من خلال نموذج تدريبي متكامل يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويعتمد على أحدث المعايير العالمية. ويهدف إلى تأهيل الباحثين لإنتاج أبحاث علمية رصينة قابلة للنشر الدولي، بما يتوافق مع متطلبات التعليم الطبي المستمر.