محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات ويهديهن رحلات عمرة (صور)

كتب : حمدي سليمان

06:50 م 06/04/2026
شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة المديرية لهذا العام، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

حضور رسمي ومجتمعي بارز

حضر الاحتفالية الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، إلى جانب ممثلي المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسهم بكر الشنراوي نائب رئيس مجلس الأمناء.

رسائل تقدير للأم المصرية

أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لكل أم مصرية تمثل نموذجًا مشرفًا للعطاء والتضحية، واصفًا إياها بأنها "تاج على الرؤوس"، مشيرًا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف حجم ما تقدمه الأمهات المثاليات من تضحيات عظيمة.

هدية عمرة للأمهات المثاليات

ووجّه المحافظ تحية خاصة للمؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها البارز في دعم الاحتفالية، من خلال إهداء رحلة عمرة لكل أم من الأمهات المكرمات، داعيًا الله أن يتقبلها منهن.

تكريم الأمهات والتقاط الصور التذكارية

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأمهات المكرمات وقيادات المديرية ومسؤولي المؤسسة.

وضمّت قائمة المكرمات:

- منى عبدالحليم عبد العاطي (الأم المثالية على مستوى المحافظة)، وهناء فوزي سيد، زينب توفيق طه، سلوى أحمد عبد الفتاح، صفاء عبدالله محمد، أرزاق عمر أحمد، هدى منجد متولي، وفاء محمد محمود، زينب محمد عبد الغفور، نادية محمد عبد الستار.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق