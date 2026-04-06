شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة المديرية لهذا العام، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

حضور رسمي ومجتمعي بارز

حضر الاحتفالية الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، إلى جانب ممثلي المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسهم بكر الشنراوي نائب رئيس مجلس الأمناء.

رسائل تقدير للأم المصرية

أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لكل أم مصرية تمثل نموذجًا مشرفًا للعطاء والتضحية، واصفًا إياها بأنها "تاج على الرؤوس"، مشيرًا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف حجم ما تقدمه الأمهات المثاليات من تضحيات عظيمة.

هدية عمرة للأمهات المثاليات

ووجّه المحافظ تحية خاصة للمؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها البارز في دعم الاحتفالية، من خلال إهداء رحلة عمرة لكل أم من الأمهات المكرمات، داعيًا الله أن يتقبلها منهن.

تكريم الأمهات والتقاط الصور التذكارية

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأمهات المكرمات وقيادات المديرية ومسؤولي المؤسسة.

وضمّت قائمة المكرمات:

- منى عبدالحليم عبد العاطي (الأم المثالية على مستوى المحافظة)، وهناء فوزي سيد، زينب توفيق طه، سلوى أحمد عبد الفتاح، صفاء عبدالله محمد، أرزاق عمر أحمد، هدى منجد متولي، وفاء محمد محمود، زينب محمد عبد الغفور، نادية محمد عبد الستار.