تمكن فريق طبي بمستشفى الفيوم العام من إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من المبيض الأيسر لسيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، في إطار جهود مديرية الصحة بالفيوم لتطوير الخدمات العلاجية والجراحية للمواطنين.

تفاصيل العملية الطبية

أوضحت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن العملية شملت استئصال المبيض الأيسر وقناة فالوب، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدة أن المريضة خرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة ومستقرة، بعد حصولها على الرعاية الطبية والعلاج المناسب.

إشادة بإدارة المستشفى والفريق الطبي

أشادت وكيلة الوزارة بإدارة مستشفى الفيوم العام تحت قيادة الدكتور محمد عبد الله، وبمتابعة الدكتور سيد أحمد الحنفي، مدير إدارة الطب العلاجي.

الفريق الطبي المشارك

أُجريت العملية تحت إشراف الدكتور خالد بيومي، رئيس قسم الجراحة، وبمشاركة أخصائيي الجراحة العامة: الدكتور عيد حباس والدكتور عصام سليمان، بالإضافة إلى الأطباء المقيمين: الدكتور عبدالرحمن روبي الشريف والدكتور عبدالرحمن علي جابر.

شارك في التخدير: الدكتور أسامة جمال (أخصائي التخدير)، وأحمد عبدالمنعم، وأميرة أحمد (فنيي تخدير)، كما ساهمت الممرضة إسراء أحمد في تقديم الرعاية أثناء العملية.

نجاح العملية يمثل دفعة للخدمات الصحية

يأتي نجاح هذه الجراحة ضمن جهود وزارة الصحة بالفيوم لتقديم خدمات طبية وجراحية متطورة، بما يعزز مستوى الرعاية الصحية للمواطنين ويقلل من حاجة المرضى للسفر خارج المحافظة لإجراء عمليات معقدة.