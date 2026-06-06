انتقدت النائبة السابقة أميرة بهاء الدين أبو شقة، منظومة شحن العدادات الكودية للكهرباء، وذلك في منشور لها عبر موقع "فيسبوك".

وقالت ساخرة: "شحن العداد الكودي بات تجربة روحية متكاملة، تبدأ وأنت تدفع مبلغًا محترمًا، وتنتهي أمام العداد وأنت تحاول فهم: هل شحنت كهرباء أم دفعت مقدم شقة في العاصمة الإدارية؟".

وأضافت: "المواطن يشحن 500 جنيه، فيستقبلها العداد بحفاوة، ثم يبدأ مهرجان الخصومات: رسوم خدمة، فرق شرائح، دعم مرفوع، دمغات، ومصاريف لا يعرفها إلا الراسخون في فواتير الكهرباء وفي النهاية، يتبقى رصيد يكاد لا يكفي إلا لإضاءة لمبة الحمام ومروحة على وضع 'النسيم الخفيف'".

وتابعت: "الأجمل أن العداد ذكي جدًا، يعرف يخصم في ثوانٍ، لكن حين تسأله: أين تبخرت الفلوس؟ يتحول فجأة إلى كائن غامض لا يتحدث إلا بالأكواد والأرقام".

وأردفت: "المواطن المسكين بات يشحن وهو يقرأ الفاتحة على الرصيد قبل إدخال الكارت، لأنه يعلم أن جزءًا كبيرًا منه يخوض رحلة ذهاب بلا عودة تحت بند 'استقطاعات متنوعة'، وكأن العداد موظف تحصيل ديون قديم ينتقم من الشعب بالتيار المتردد".

واختتمت: "كهرباء مصر الآن شعارها: اتكهرب وأنت ساكت.. 'لقد نفد رصيدكم'".