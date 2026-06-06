"العربية وقعت في الترعة".. إنقاذ 3 أشخاص من حادث انقلاب بالمنوفية (صور)

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط عن ضبط 2 طن و500 كيلو من السماد المدعم المخصص للحيازات الزراعية، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء بمركز أبنوب.

تشديد الرقابة على الأسواق

وقال المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومخازن السلع، ومواجهة صور الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة.

تفاصيل ضبط المخالفات

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة تموين أبنوب شنت حملة تموينية مكبرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 51 شيكارة سماد مدعم مخصص للحيازات الزراعية، تم حيازتها وتداولها بالمخالفة للقرارات المنظمة، بهدف التصرف فيها خارج المنظومة الرسمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها بشأن القضية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومخازن السلع المدعمة، للتصدي لمحاولات التلاعب والاتجار غير المشروع بالسلع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.