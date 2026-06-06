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استخدموا تقنيات حديثة.. ضبط 15 حالة غش بامتحانات كلية الآداب ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:24 م 06/06/2026

جامعة بني سويف

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حررت كلية الآداب بجامعة بني سويف 15 محضر غش لعدد من الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، بعد ضبطهم بحيازة هواتف محمولة وساعات ذكية ووسائل أخرى مخالفة داخل اللجان.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وبمتابعة الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية ورئيس الكنترول وإدارة الكلية، لضمان الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للامتحانات.

التشديد على منع وسائل الغش الحديثة

أكدت الكلية أن لجان المراقبة تمكنت منذ بداية الامتحانات وحتى الأسبوع الثاني من رصد أكثر من 15 حالة مخالفة للضوابط الامتحانية، شملت حيازة أجهزة محمولة وساعات ذكية وملصقات وورقات تتعلق بالمقررات الدراسية محل الاختبار.

وشددت الدكتورة عزة جوهري على حظر اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسماعات الإلكترونية وأي وسائل تقنية حديثة داخل اللجان الامتحانية.

الالتزام بالتعليمات لضمان تكافؤ الفرص

ودعت عميد الكلية الطلاب إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، والاعتماد على جهودهم العلمية في أداء الاختبارات، مؤكدة حرص الكلية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير مناخ امتحاني منضبط وعادل لجميع الطلاب.

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