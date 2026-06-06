تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها المكثفة لكشف ملابسات جريمة مروعة، أقدم خلالها شاب على إنهاء حياة والدته بقرية درنكة، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

بلاغ للأجهزة الأمنية وتحرك عاجل

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية درنكة بالعثور على جثة سيدة بها آثار ذبح ملقاة خلف المدرسة الابتدائية بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث الجنائية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني ومعاينة مسرح الجريمة.

تحديد هوية المجني عليها

أسفرت التحريات والفحص المبدئي عن تحديد هوية الضحية، وتُدعى "زيناهم. س"، تبلغ من العمر 50 عامًا، وقد لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.