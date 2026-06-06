إعلان

ذبحها وألقاها خلف المدرسة.. جهود مكثفة لضبط شاب أنهى حياة والدته بأسيوط

كتب : محمود عجمي

09:39 م 06/06/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها المكثفة لكشف ملابسات جريمة مروعة، أقدم خلالها شاب على إنهاء حياة والدته بقرية درنكة، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

بلاغ للأجهزة الأمنية وتحرك عاجل

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية درنكة بالعثور على جثة سيدة بها آثار ذبح ملقاة خلف المدرسة الابتدائية بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث الجنائية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني ومعاينة مسرح الجريمة.

تحديد هوية المجني عليها

أسفرت التحريات والفحص المبدئي عن تحديد هوية الضحية، وتُدعى "زيناهم. س"، تبلغ من العمر 50 عامًا، وقد لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة أسيوط قرية درنكة النيابة العامة جريمة قتل مباحث أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
رياضة عربية وعالمية

قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
أخبار مصر

أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
"منافس مصر".. لوكاكو يتحدث عن مشاركته مع بلجيكا في كأس العالم 2026
رياضة محلية

"منافس مصر".. لوكاكو يتحدث عن مشاركته مع بلجيكا في كأس العالم 2026
تامر أمين تعليقًا على قضية نخنوع: النيابة هي المؤتمنة على الحق العام
أخبار مصر

تامر أمين تعليقًا على قضية نخنوع: النيابة هي المؤتمنة على الحق العام
من بينها الجلسات الدينية.. محمد الصاوي يكشف عن علاقته بالفنان الراحل علاء
زووم

من بينها الجلسات الدينية.. محمد الصاوي يكشف عن علاقته بالفنان الراحل علاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس