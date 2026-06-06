قاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حملة مكبرة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات والإشغالات المقامة على كورنيش محور عبد المجيد محمود بمنطقة المقطم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات قد تعرض حياتهم للخطر.

رافق المحافظ خلال الحملة المهندس أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال متابعته أعمال الإزالة، أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات أو إشغالات بالمنطقة المحيطة بكورنيش المقطم، خاصة تلك التي قد تشكل خطورة على المواطنين نتيجة قربها من حافة الجبل، مشددًا على التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون استثناء.

وأوضح صابر أن الحملات تستهدف إعادة الانضباط إلى كورنيش المقطم والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة التعديات مجددًا، مع تكثيف أعمال الرقابة على مدار الساعة.

وأضاف أن محافظة القاهرة تواصل تنفيذ خطة شاملة لإزالة جميع أشكال المخالفات والتعديات بمختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها العامة والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.