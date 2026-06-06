أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عن تشكيل المنتخب الوطني الرسمي لمواجهة البرازيل وديا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب البرازيلي، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في آخر تجارب المنتخبين الودية قبل كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، منهد لاشين ومصطفى زيكو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش وهيثم حسن

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في المونديال، بمواجهة نظيره المنتخب البلجيكي، يو 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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