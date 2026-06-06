حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، بالتزامن مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الحالية تسجل معدلات أعلى من الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة من الطقس الحار يصاحبها نشاط للرياح، خاصة على مناطق محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، ما يزيد من الإحساس باضطرابات الطقس في بعض الفترات.

وأضافت منار غانم، أن قيم درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا اعتبارًا من غدٍ، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، وهي درجات تقترب من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، إلا أن الإحساس بالطقس سيظل حارًا خلال ساعات النهار.

وأكدت منار غانم، استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر طوال أيام الأسبوع، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الارتفاعات الحرارية ستعود مجددًا بداية من يوم الاثنين المقبل، على أن تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية في عدد من المناطق.

وشددت منار غانم، على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة التي تتضمن نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال وارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.