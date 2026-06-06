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بعد تجديد حبسه في قضية نخنوخ.. 20 صورة لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد

كتب : مروان الطيب

10:50 م 06/06/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد خلال زيارته لتركيا
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد على انستجرام
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد خلال تجوله في فرنسا (2)
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد مع سيارته الفارهة
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد وزوجته هاحر أحمد في إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد خلال تجوله في فرنسا (1)
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد في عرض البحر
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد وهاجر أحمد خلال حضورهما إحدى المناسبات (1)
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد وهاجر أحمد خلال حضورهما إحدى المناسبات (3)
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد وهاحر أحمد يخطفان الأنظار (2)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد وهاحر أحمد يخطفان الأنظار (1)
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال أحمد الحداد (2)
  • عرض 20 صورة
    أحمد الحداد وهاجر أحمد خلال حضورهما إحدى المناسبات (2)
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال أحمد الحداد (3)
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال أحمد الحداد (5)
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال أحمد الحداد (4)
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال أحمد الحداد (1)
  • عرض 20 صورة
    هاجر أحمد مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد

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يواجه رجل الأعمال أحمد الحداد أزمة كبيرة بعد تجديد حبسه لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه و2 آخرين، في واقعة مشاجرة التجمع لاتهامهم باستعراض القوة والبلطجة والتعدي على محام داخل معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

زواج هاجر أحمد من رجل الأعمال أحمد الحداد

تزوجت الفنانة هاجر أحمد من رجل الأعمال أحمد الحداد في حفل زفاف ضخم أقيم في يوليو 2021، وأنجبا طفلين هما "غالية" و"آدم"، إذ تصدر اسم الزوجين مؤخراً محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي على خلفية أزمة قانونية وتورطه في مشاجرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

أحمد الحداد هو مهندس خريج ميكانيكا سيارات، ورجل أعمال يمتلك شركة كبرى ومعارض لتجارة السيارات الفارهة.

آخر مشاركات هاجر أحمد الفنية

كانت آخر مشاركات هاجر أحمد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أب ولكن" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول أب تنقلب حياته رأساً على عقب إثر أزمة أسرية عاصفة تعصف بكيان منزله، لتنتقل حياته من الدفء العائلي إلى برودة ساحات المحاكم. فيجد نفسه محاصراً بين نصوص القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، ومعاناة "قانون الرؤية" الذي يمنحه دقائق معدودة مع ابنته، ليغوص في التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها، بين عدالة القانون ومشاعر الأبوة، في رحلة مؤلمة للبحث عن التوازن والحفاظ على ما تبقى من صورته كأب.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ركين سعد، بسمة داود، سلوى عثمان، تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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هاجر أحمد تجديد حبس أحمد الحداد صبري نخنوخ رجل الأعمال أحمد الحداد

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