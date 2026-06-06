أكدت الفنانة شريهان، أن مبنى الإذاعة والتليفزيون يمثل جزءًا أصيلًا من حياتها الفنية والإنسانية، وكان له دور كبير في تكوين شخصيتها وصقل موهبتها.

وأضافت شريهان، خلال مداخلة عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى المصرية، أن علاقتها بالمبنى ليست علاقة عمل فقط، بل ارتباط وجداني عميق، قائلة: "مبنى الإذاعة والتليفزيون هو اللي كون حواس شريهان، وأنا حتة منه وهو حتة مني، ولو نطق الحجر والسلالم والرخام هيحكي عن ذكرياتي هناك".

وأشارت إلى أنها قضت سنوات طويلة داخل استوديوهات ماسبيرو المختلفة (استوديو 10 واستوديو 2 واستوديو 5) مؤكدة أن كل ركن في المبنى يحمل ذكرى خاصة لها، ومن بين الشخصيات البارزة التي تعاملت معهم الراحل ممدوح الليثي.

وتابعت: "أجري في الفوازير كان 200 جنيه، وفي حلقات ألف ليلة وليلة 200 جنيه، يعني حوالي 400 جنيه في العمل، وكنت أعتبرهم وقتها كأنهم 200 مليار"، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتولى متابعة العقود.

وشددت شريهان على أنها كانت ومازالت تعتبر حب الجمهور وتقديره هو الثروة الحقيقية التي تعيش بها، قائلة: "أنا عايشة بحبكم، لأن حبكم هو حياتي، واحترامكم وتقديركم هو حياتي".

وأكدت الفنانة أن أجمل أيام حياتها قضتها داخل استوديوهات ماسبيرو أثناء تصوير الفوازير، التي وصفتها بأنها كانت تجربة فنية وإنسانية لا تنسى في مسيرتها.