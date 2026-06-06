أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين "موتوسيكل" وتوكتوك بمنطقة السناهرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

إخطار أمني وانتقال قوات الإنقاذ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق ترعة المحمودية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء المصابين والإصابات

أسفر الحادث عن إصابة كل من: جمال عبد الناصر يوسف، 22 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم وجرح بالجبهة بطول 5 سم، شاكر ماهر عيسى، 20 عامًا، بجرح بالوجه بطول 10 سم وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أحمد سالم، 22 عامًا، بجرح بفروة الرأس بطول 10 سم وسحجات متفرقة بالجسم، ثناء محمد رسلان، 55 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، إحسان عباس رشوان، 65 عامًا، بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين للمستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وبيان أسبابه وملابساته.

إعادة الحركة المرورية

رفعت الجهات المختصة آثار الحادث من طريق ترعة المحمودية، وأعادت تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.