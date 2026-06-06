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"فينيسيوس يقود الهجوم".. تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة مصر وديا

كتب : يوسف محمد

11:28 م 06/06/2026
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، تشكيل منتخب السليساو الرسمي لمواجهة منتخب مصر وديا اليوم، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب البرازيلي، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في آخر تجارب المنتخبين الودية قبل كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة مصر وديا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس، ماركينيوس، آيبانيز وويسلي

خط الوسط: برونو جيماريش، كاسيميرو ولوكاس باكيتا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ايجور تياجو ورافينها

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "هايتي، المغرب وإسكتلندا".

ومن جانبه يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

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