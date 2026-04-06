أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية القراءة وعلاقتها بالمعرفة، مشيرًا إلى أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، وهو ما يعكس مكانة الكتاب باعتباره رمز العلم والنور والهداية.

دعوة الطهطاوي إلى طلب العلم

وأوضح الأزهري أنه اعتاد تكرار أبيات قصيدة "تعلّم العلم واقرأ" للشيخ رفاعة الطهطاوي، والتي يقول فيها:"تعلَّم العِلْمَ واقرأْ ... تَحُزْ فَخَارَ النبوَّةْ؛ فاللهُ قال ليحيى: ... خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّة"، مشيرًا إلى أن الطهطاوي استنبط معناها من الآية الكريمة: "يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ".

وأضاف أن هذه الدعوة ترسّخ قيمة السعي إلى المعرفة وضرورة التمسك بالعلم.

العلم والذكر أساس بناء الأمة

وأشار وزير الأوقاف إلى أن القرآن ربط بين العلم والكتاب والحكمة وبين ذكر الله، موضحًا أن قوله تعالى "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون" يأتي بعد الحديث عن الحكمة والكتاب، بما يعكس تكامل هذه القيم في بناء "أمة وسط" تستند إلى العلم والإيمان.

مسابقة شعرية خلال المؤتمر الدولي

وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر تحت عنوان "الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر"، وجّه الأزهري سؤالًا للطلاب الحاضرين حول أبيات الطهطاوي، معلنًا عن جائزة قيمتها 200 جنيه لمن يقرأها بشكل صحيح.

طالب من أسيوط يفوز بالجائزة

وتمكّن الطالب عبدالله محمد خلف، من كلية التربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، من قراءة الأبيات، فدعاه الوزير للصعود إلى المنصة وتسلم الجائزة المالية تقديرًا لتميزه.