قرأ شعر رفاعة الطهطاوي.. وزير الأوقاف يمنح طالباً بأسيوط مكافأة 200 جنيه

كتب : محمود عجمي

03:26 م 06/04/2026 تعديل في 03:26 م
    وزير الأوقاف وطالب بازهر اسيوط
    وزير الأوقاف خلال المؤتمر
    الفائز بالمكافاة المالية
    المكافأة المالية

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية القراءة وعلاقتها بالمعرفة، مشيرًا إلى أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، وهو ما يعكس مكانة الكتاب باعتباره رمز العلم والنور والهداية.

دعوة الطهطاوي إلى طلب العلم

وأوضح الأزهري أنه اعتاد تكرار أبيات قصيدة "تعلّم العلم واقرأ" للشيخ رفاعة الطهطاوي، والتي يقول فيها:"تعلَّم العِلْمَ واقرأْ ... تَحُزْ فَخَارَ النبوَّةْ؛ فاللهُ قال ليحيى: ... خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّة"، مشيرًا إلى أن الطهطاوي استنبط معناها من الآية الكريمة: "يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ".

وأضاف أن هذه الدعوة ترسّخ قيمة السعي إلى المعرفة وضرورة التمسك بالعلم.

العلم والذكر أساس بناء الأمة

وأشار وزير الأوقاف إلى أن القرآن ربط بين العلم والكتاب والحكمة وبين ذكر الله، موضحًا أن قوله تعالى "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون" يأتي بعد الحديث عن الحكمة والكتاب، بما يعكس تكامل هذه القيم في بناء "أمة وسط" تستند إلى العلم والإيمان.

مسابقة شعرية خلال المؤتمر الدولي

وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر تحت عنوان "الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر"، وجّه الأزهري سؤالًا للطلاب الحاضرين حول أبيات الطهطاوي، معلنًا عن جائزة قيمتها 200 جنيه لمن يقرأها بشكل صحيح.

طالب من أسيوط يفوز بالجائزة

وتمكّن الطالب عبدالله محمد خلف، من كلية التربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، من قراءة الأبيات، فدعاه الوزير للصعود إلى المنصة وتسلم الجائزة المالية تقديرًا لتميزه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
علاقات

بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
أخبار المحافظات

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

أخبار

المزيد

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق