كرم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، طلاب كلية العلوم الفائزين بالمركز الثاني في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة للمهنيين الشباب، عن مشروعهم البحثي بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة الشمسية: نظام تحكم عصبي ذاتي التكيف للألواح الشمسية الذكية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والطلاب المشاركين في المسابقة.

رسالة دعم وتشجيع من رئيس الجامعة

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الجامعة تفتخر بالطلاب المتميزين وتلتزم بدعم كل موهبة واعدة، وتوفير البيئة المناسبة للبحث والابتكار، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب سفراء المستقبل، وأن هذا الإنجاز يعكس ثمرة الدعم الأكاديمي الذي توفره الجامعة، والذي يسهم في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة.

أهداف المؤتمر والمعرض

وأوضح البيان أن المؤتمر استهدف رعاية المواهب المستقبلية وإلهام الجيل القادم من رواد الابتكار في مجال الطاقة، والمهندسين ودعاة الاستدامة، حيث أتاح البرنامج لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية فرصة التعرف عمليًا على المشهد المتطور للطاقة من خلال تجارب عملية وجلسات حوارية ومسابقات وورش عمل تفاعلية.