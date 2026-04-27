إعلان

وزيرة الإسكان في جولة ميدانية لمتابعة تطوير محطات المياه بالأقصر

كتب : محمد محروس

03:17 م 27/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تطوير محطة المياه الغربية
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر ووزيرة الإسكان
  • عرض 6 صورة
    المحطة من الداخل
  • عرض 6 صورة
    الوزيرة والمحافظ يتفقدان محطة المياه
  • عرض 6 صورة
    محطة المياه الغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، محطة تنقية مياه الأقصر الغربية، وذلك للوقوف على حالتها التشغيلية ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ورافقهما المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لقطاع المرافق.

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي حول المحطة ومراحل تطويرها، حيث أُنشئت المحطة عام 1932 بطاقة تصميمية بلغت 17 ألف متر مكعب يوميًا، ثم شهدت أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة عام 2008، ما أسهم في مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، بما يدعم تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما تابعت الوزيرة أعمال التطوير الجارية بالمحطة، حيث تم خلال عامي 2023 و2024 رفع كفاءة عدد 10 مرشحات، وجار خلال عامي 2025 و2026 تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد 5 مروقات، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث مكونات المحطة وتحسين كفاءتها التشغيلية وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكان الأقصر المياه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
حوادث وقضايا

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر
حوادث وقضايا

"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر
بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
زووم

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

