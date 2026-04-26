قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل باسوس"، والمتعلقة باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتعدي على طفل ووالده بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إلى جلسة الثلاثاء 28 أبريل الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.

طلبات الدفاع والمدعي بالحق المدني:

وخلال الجلسة، طالب محامي المجني عليهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والتضامن مع طلبات النيابة العامة، كما طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف وواحد جنيه.

مرافعة النيابة العامة:

وشهدت الجلسة مرافعة قوية من النيابة العامة، أكدت خلالها أن الواقعة أثارت الرأي العام وروعت المواطنين، مشيرة إلى أن المتهمين لم يراعوا حرمة الشهر الكريم، واعتدوا على طفل صغير أثناء عودته من الصلاة مع والده، في مشهد وصفته النيابة بأنه يعكس استهتارًا بالقانون وتعديًا على هيبة الدولة.

تفاصيل الإحالة:

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، أن 7 متهمين يواجهون اتهامات بالشروع في قتل المجني عليه ونجله، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتسبب في عاهة مستديمة، والإخلال بالنظام العام باستخدام الأسلحة في منطقة سكنية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تحقيقات وزارة الداخلية:

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدي مجموعة من الأشخاص على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، مما أسفر عن إصابتهما. وبالفحص، تبين أن الواقعة مرتبطة بخلافات عائلية، وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة.

محاكمة المتهمين في قضية "طفل باسوس".. حضور أمني مكثف بجنايات شبرا الخيمة



"نفسي أخف".. التفاصيل الكاملة لـ واقعة إطلاق النار على طفل باسوس ووالده

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)