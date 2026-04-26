افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات مؤتمر "مستقبل التراث" في نسخته الثالثة، والذي نظمته الجامعة بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بالتعاون مع شركة Arc Space للدراسات الهندسية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث، تحت عنوان «نحو استدامة التراث».

حضور أكاديمي وخبراء متخصصون

شهدت الفعاليات حضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة زينب فيصل، عميد كلية الهندسة ومقرر المؤتمر، إلى جانب عدد من عمداء الكليات والخبراء والمتخصصين في مجالات التراث.

رؤية الجامعة للحفاظ على التراث

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية التراث باعتباره ذاكرة الأمة وجذورها، موضحًا أنه يمثل منصة علمية تجمع الباحثين والمهتمين بقضايا التراث، وتسهم في استكشاف آليات الحفاظ عليه وتوظيفه لخدمة المجتمع، بما يعزز مكانة مصر الحضارية.

اهتمام خاص بتراث القليوبية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بتراث محافظة القليوبية، خاصة مدينة القناطر الخيرية، باعتبارها نموذجًا متميزًا في العمارة والهندسة، فضلًا عن تسليط الضوء على التراث الشعبي والملابس التقليدية، واستعراض مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة ودوره في دعم السياحة الدينية والثقافية.

دعم البحث العلمي في التراث

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن التراث يمثل موردًا حيًا يعكس هوية الأمم، مشيرة إلى حرص الجامعة على دعم البحث العلمي في مجالات الحفاظ على التراث واستدامته، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

دور المركز القومي لبحوث المياه

وأعرب الدكتور شريف محمدي عن سعادته باستضافة المؤتمر، مؤكدًا دور المركز في دعم جهود الحفاظ على القناطر الخيرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المصري.

محاور متعددة للمؤتمر

أوضحت الدكتورة زينب فيصل أن المؤتمر ناقش عدة محاور، من بينها الحفاظ على المواقع التراثية، وتأثير التغيرات المناخية على التراث العمراني، والتقنيات الحديثة في الترميم والرقمنة، وإعادة استخدام المباني التراثية، ودور المجتمع في حماية التراث.

معرض تراثي على هامش الفعاليات

وعلى هامش المؤتمر، افتتح رئيس الجامعة معرضًا للحرف التراثية بمحافظة القليوبية، إلى جانب عرض أعمال طلاب كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، ومشاركة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التراث.